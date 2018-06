Henrique pede cautela ao Vasco no jogo de ida contra o Jorge Wilstermann

O lateral-esquerdo Henrique pediu cautela aos companheiros de Vasco para o jogo de ida contra o Jorge Wilstermann na próxima quarta-feira, em São Januário, pela fase preliminar da Libertadores.

+ Evander enaltece atacante Paulinho e salienta importância da base do Vasco

+ Paulão elogia qualidade do Jorge Wilstermann, mas garante que Vasco pode avançar

"Acompanhamos o Jorge Wilstermann, sabemos que fazem um jogo complicado e que precisamos estar bem ligados. Temos que estar atentos ao ritmo que eles imprimem dentro de casa. Precisamos de cautela, eles são rápidos e sabem sair jogando", analisou o jogador em coletiva neste domingo.

Por conta desse duelo pelo torneio continental, o elenco do Vasco não terá folga durante o carnaval. Treinou no sábado e no domingo e também trabalhará nos próximos dois dias que antecedem a partida.

E, por ter ficado fora das semifinais da Taça Guanabara, o técnico Zé Ricardo precisou intensificar as atividades para os jogadores não perderem ritmo e entrarem em campo como nos duelos anteriores pela Libertadores. Contra o Universidad de Concepción, na fase anterior, o Vasco venceu o jogo de ida por 4 a 0, fora de casa, e a volta por 2 a 0.

"É lógico que gostaríamos de estar disputando a semifinal, seria algo importante para nós e também para o Vasco. Mas os treinos têm sido intensos, por estarmos esse período sem jogar. Não estamos curtindo o carnaval, mas é por uma boa causa."