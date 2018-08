Henrique pede reabilitação imediata do Vasco no jogo contra o Atlético-MG

Reabilitação é a palavra de ordem no Vasco e ela tem de vir de forma imediata. Com o time em situação perigosa no Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento, o objetivo é fazer uma boa partida contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, e interromper uma sequência de resultados negativos - são duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

Na entrevista coletiva desta quarta-feira no CT das Vargens, no Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo Henrique fez uma análise do momento vivido pelo Vasco e admitiu a necessidade de uma recuperação imediata. Ele minimizou o fato do clube ter duas partidas a menos - contra Santos e Atlético Paranaense, ambos fora de casa - que os rivais na tabela de classificação.

"É necessário pontuar, independentemente do lugar de realização da partida, mas dentro de casa não podemos deixar de conquistar três pontos, até porque iremos enfrentar times de muita qualidade fora de casa e a dificuldade será maior. Temos dois jogos a menos, mas não podemos tê-los como carta na manga. São duas partidas contra adversários diretos e não teremos facilidade", afirmou o prata da casa.

"Precisamos dar uma resposta ao torcedor, crescer no campeonato, o Vasco merece isso. Já passei por diversos momentos aqui dentro e sei que precisamos melhorar nesse momento. Estamos nos cobrando bastante para isso. O trabalho está sendo feito e precisamos acreditar nele, pois sabemos da nossa qualidade e onde podemos chegar", completou o lateral-esquerdo.

Nesta quarta-feira, ainda sob o comando do auxiliar Valdir Bigode, que assumiu a equipe de forma interina após a saída de Jorginho, os jogadores cruzmaltinos realizaram atividades físicas e táticas no último treinamento antes da viagem para Belo Horizonte. O jogo no estádio Independência, nesta quinta, será às 20 horas e abrirá o returno do Brasileirão para as equipes.

No turno, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o triunfo foi vascaíno pelo placar de 2 a 1, com gols de Wagner e Yago Pikachu. "Na partida do primeiro turno, estávamos numa situação completamente diferente. Jogamos em cima deles o tempo todo e conseguimos o resultado com um gol no final da partida. O Atlético é uma equipe muito qualificada, com muitos pontos fortes, então precisamos jogar com inteligência e sabedoria para sairmos de lá com um grande resultado", disse Henrique.