Henrique pede vitória para Santos esquecer eliminação

"Saímos de uma eliminação na Libertadores, mas no futebol não dá tempo para comemorar as vitórias e nem para lamentar as derrotas. Com uma vitória voltará tudo ao normal. O que fica neste momento é a pressão pelo resultado", disse o jogador, lembrando que o Santos é apenas o 18.º no Brasileirão, com quatro pontos, e ainda não venceu na competição.

Por mais que o desejo do grupo seja esquecer a Libertadores, é inevitável comentar sobre o torneio continental. Perguntado sobre a torcida na decisão, entre Boca Juniors e Corinthians - a primeira partida acontece nesta quarta-feira, em La Bombonera -, Henrique preferiu ficar em cima do muro.

"É um time brasileiro e no ano passado, quando o Cruzeiro (onde atuava) caiu nas oitavas de final, torci pelo Santos. No jogo desta noite serei neutro, mas assistirei. Seria bom para o Brasil que o Corinthians ganhasse, mas vou apenas assistir e espero que seja um bom jogo", comentou.

Com a queda na Libertadores, o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada. A competição nacional ainda não foi conquistada pela geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso, que já faturou cinco torneios (três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores) em pouco mais de dois anos. "O Brasileiro também é uma competição muito importante, que falta para esta geração do Santos", apontou Henrique.