Henrique pode reestrear no Cruzeiro contra o Vitória, no Mineirão

SÃO PAULO - O volante Henrique pode enfim fazer a sua reestreia no Cruzeiro. Recuperado de um cirurgia no púbis, realizada no dia 1.º de maio, o jogador foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para o jogo contra o Vitória, neste sábado, no Mineirão, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ele admitiu a possibilidade de escalá-lo.

Henrique pode ganhar uma chance em razão da suspensão do volante Souza. "Ele já está convocado, está concentrado. Agora, se vai começar jogando, a gente vai definir no sábado, antes do jogo. Mas é um jogador que já tem condições de participar do jogo, se não o jogo todo, alguma parte do jogo", afirmou o treinador.

Se Henrique foi relacionado, os atacantes Dagoberto e Julio Baptista, que ainda não estreou pelo Cruzeiro, voltam a ficar fora de uma partida do Cruzeiro. O time também não terá o zagueiro Bruno Rodrigo e o atacante Luan, ambos suspensos. Léo deve ganhar uma chance na zaga, enquanto o ataque é uma incógnita. Borges, Martinuccio, Vinicius Araújo e Willian disputam duas vagas no setor ofensivo.

Derrotado pelo Grêmio por 3 a 1 na última quarta-feira, em Porto Alegre, o Cruzeiro buscará a reabilitação diante do Vitória em um confronto direto na luta pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. O time mineiro ocupa a vice-liderança, com 25 pontos, três a mais do que o quinto Vitória.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados por Marcelo no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Dedé, Léo e Paulão.

Laterais-esquerdos: Egídio e Everton.

Volantes: Henrique, Leandro Guerreiro, Lucas Silva e Nilton.

Meias: Elber, Eveton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Borges, Lucca, Martinuccio, Vinicius Araújo e Wiilian.