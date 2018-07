Henrique prega cautela com Fred, mas vê condições de Flu bater Atlético-MG

Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam nesta segunda-feira, em Mesquita (RJ), na partida que fecha a 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e marca o reencontro de Fred com o time das Laranjeiras. O zagueiro tricolor Henrique afirmou neste sábado que será necessário tomar cuidado com o centroavante para chegar à vitória e manter a equipe com o sonho de brigar por uma vaga no G4.

"Sabemos da qualidade não só do Fred, mas de toda a equipe do Atlético Mineiro, só que vamos jogar diante da nossa torcida e temos totais condições de sair com um bom resultado", assegurou o zagueiro.

Henrique relembrou a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira, mas destacou que o elenco do Fluminense não deve se deixar abalar, pois ainda há 15 rodadas pela frente no Brasileirão.

"Diante do que foi o jogo (contra o Botafogo), criamos bastante. Não faltou empenho. A equipe lutou muito, se dedicou até o fim, mas infelizmente o gol não saiu. Agora é pensar pra frente, teremos um jogo muito importante ma segunda-feira. Tem muito campeonato pela frente ainda e temos tudo para mudar as coisas novamente", acrescentou.

Neste sábado, o Fluminense do técnico Levir Culpi realizou um treinamento na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca (zona sul do Rio). Em campo reduzido, o elenco foi dividido em quatro equipes. De um lado do gramado treinaram dois times com cinco atletas e, do outro, nove contra nove.

Em recuperação após sofrer lesão na coxa esquerda, o goleiro Diego Cavalieri permaneceu nas Laranjeiras sob cuidados do departamento de fisioterapia do clube. Já o lateral-direito Jonathan seguiu em transição para a preparação física e foi à Urca com o restante do elenco.