Henrique prega 'vontade redobrada' para Cruzeiro encerrar tabu no clássico Já são nove partidas sem vencer o principal rival, série que incomoda jogadores e torcida do Cruzeiro. Para acabar com este retrospecto negativo diante do Atlético-MG, o experiente volante Henrique, de 29 anos, deu a receita e pediu vontade redobrada a seus companheiros neste domingo, no Independência, pela semifinal do Campeonato Mineiro.