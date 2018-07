Henrique prevê semifinal complicada para o Cruzeiro A sofrida vitória sobre o América de Teófilo Otoni na quinta rodada do Campeonato Mineiro ainda está na memória dos jogadores do Cruzeiro. Fora de casa, a equipe de Belo Horizonte arrancou o triunfo por 2 a 1, de virada, com um gol contra que saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo. Por isso, o time prevê duelos difíceis pelas semifinais do estadual.