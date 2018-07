Henrique projeta boa dupla com Mouche no ataque do Palmeiras

O Palmeiras vai ter novidades, principalmente no ataque, para enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Henrique retorna de suspensão e pode ter a companhia do estreante Pablo Mouche, que treinou normalmente nesta sexta-feira e tem boas chances de começar a partida como titular. Artilheiro da equipe, com cinco gols, Henrique enche a bola do novo companheiro argentino.

"Ele é um jogador que vai nos ajudar, sem dúvida. Ele é muito rápido e, com certeza, assim que entrar em campo, ele vai querer dar o melhor para o Palmeiras", disse o atacante palmeirense, que negou preocupação com a falta de entrosamento com o companheiro.

"Não acredito que tenhamos problema. Quando se trabalha com jogador inteligente, as coisas acabam acontecendo naturalmente. Uma bola ou outra pode não encaixar, mas com a nossa vontade tudo se supera", afirmou, esbanjando confiança.

Henrique aproveitou o tempo sem jogos para corrigir algumas deficiências e acredita que voltará ao time ainda melhor em comparação ao que estava jogando anteriormente. "Estou mais confiante e não vejo a hora de poder estar dentro de campo."

O técnico Ricardo Gareca vai definir o time que enfrenta o Cruzeiro no treinamento deste sábado. O treinador conta com a volta de Henrique e Lúcio, que estavam suspensos, e Pablo Mouche, mas por outro lado os volantes Marcelo Oliveira e Wesley estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.