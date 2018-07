Henrique projeta 'briga boa' na defesa do Palmeiras

SÃO PAULO - Titular do técnico Luiz Felipe Scolari, o zagueiro Henrique acredita que a contratação do paraguaio Adalberto Román fará com que a equipe do Palmeiras ganhe ainda mais força no setor que mais recebeu elogios no ano passado, a defesa.

Na opinião de Henrique, Román chega para brigar forte com ele, Leandro Amaro, Maurício Ramos e Thiago Heleno pelas duas vagas na zaga palmeirense. "Ele (Román) é um jogador de qualidade e é muito bom para nós termos outros zagueiros de qualidade no elenco", analisou o jogador, que formará a dupla defensiva titular para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Bragantino, domingo, em Bragança Paulista.

O jovem zagueiro Wellington, que no ano passado chegou a realizar alguns treinamentos com o time principal, mas só foi promovido, de fato, neste ano, também recebeu elogios de Henrique.

"O Wellington é um menino que subiu da base e que mostra muita vontade e qualidade. Isso é sadio para nós. O grupo é forte. Não são dois ou três, mas todo mundo tem uma característica e isso tem de ser colocado em campo", disse Henrique.