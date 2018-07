Henrique quer vitória para embalar Santos para o Mundial De acordo com o cronograma do técnico Muricy Ramalho, o Santos fará sua última partida com os jogadores titulares antes do Mundial de Clubes neste domingo, diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem almejar nada na competição, a equipe espera se despedir dos seus torcedores com vitória, para chegar embalada no Japão.