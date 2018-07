Henrique reclama de árbitro após derrota do Palmeiras na Libertadores

ASSUNÇÃO - Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Estádio Nicolás Leoz, após a derrota por 2 a 0 para o Libertad, nesta quinta-feira, reclamando da arbitragem. O mais revoltado era Henrique, que precisou deixar o campo em três oportunidades por conta de um sangramento no nariz, causado por um choque com o atacante adversário Velázquez.

Na última vez em que precisou deixar o gramado, o Libertad aproveitou a ausência do zagueiro, um dos mais altos do elenco palmeirense, para marcar o segundo gol, de cabeça, com Benítez. "O cara (Velázquez) deu três cotoveladas, uma acertou. O cara me tirou do jogo e eles fizeram o gol", disse o jogador, em entrevista ao SporTV.

Apesar de disparar contra o atacante adversário, Henrique se revoltou mesmo com a arbitragem. Para ele, não havia a necessidade de sair de campo justamente em uma jogada de bola parada. "O árbitro me tirou do jogo numa bola parada. O quarto árbitro também me segurou (do lado de fora do campo)."

Mais calmo que o colega de equipe, o goleiro Fernando Prass preferiu analisar a partida. Ele não gostou da falta de atenção da defesa palmeirense nas jogadas de bola aérea, mas reconheceu a superioridade do Libertad no confronto.

"O primeiro gol deles foi numa jogada de cruzamento. No segundo gol, fizeram uma jogada rápida. Tem que dar mérito para eles, fizeram dois gols de cabeça, mas tem também nossa parcela de falta de atenção", disse.