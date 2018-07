Henrique se desculpa após chutar camisa do Santos na saída de jogo

O zagueiro Henrique causou polêmica na saída de campo após a derrota do Fluminense para o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira. Irritado ao saber que havia sido sorteado para realizar o exame antidoping, o defensor foi flagrado em vídeo chutando a camisa azul do Santos no ar, após recebê-la de Yuri depois do apito final.

O gesto pegou mal para o zagueiro, que foi criticado por torcedores do Santos. Ciente da repercussão, o jogador tratou de se desculpar com os santistas, através de vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Fluminense.

"Gostaria de pedir desculpas a todo torcedor do Santos pelo ocorrido. Pedi pra trocar a camisa com o jogador do Santos e estava com ela na mão e, andando com a cabeça quente, fiquei sabendo que estaria mais uma vez no doping. Sem lembrar que estava com a camisa na mão, acabei chutando sem intenção de desrespeitar o Santos, onde tenho amigos e um grande respeito. Peço sinceras desculpas", afirmou.

Questionado sobre o ocorrido, o técnico do Santos, Dorival Júnior, afirmou não ter tomado conhecimento do fato e ainda elogiou o zagueiro. "O Henrique sempre foi um cara muito sério, profissional, mas não imagino que tenha feito por uma situação pensada ou não. Não ficamos sabendo, não."