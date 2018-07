Henrique sente dores na coxa e deixa treino do Fluminense mais cedo O zagueiro Henrique sentiu a coxa esquerda no treino deste sábado e virou dúvida no Fluminense para o duelo contra o Vasco, neste domingo, na Arena Amazônia, em Manaus, que vale o título da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca.