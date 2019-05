Henrique treina com bola e deve reforçar Corinthians contra Chapecoense

O zagueiro Henrique foi a principal novidade na reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira. O jogador ficou de fora das duas últimas partidas da equipe por causa de problema muscular. A tendência é que ele esteja em campo no duelo com a Chapecoense nesta quarta-feira, em Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os outros três jogadores que estão no departamento médico ainda devem ser preservados. O lateral-esquerdo Danilo Avelar e o volante Junior Urso foram ao gramado iniciar o processo de transição. O primeiro se recupera de um problema no joelho e o outro já está fora da equipe há quatro jogos por causa de uma lesão muscular.

O que mais preocupa é o centroavante Gustagol. Com um edema na coxa direita, ficou apenas na fisioterapia. A tendência é que o argentino Mauro Boselli ganhe a oportunidade de fazer o terceiro jogo consecutivo entre os titulares.

O Corinthians estreou com derrota por 3 a 2 para o Bahia, em Salvador, no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo agora para enfrentar a Chapecoense, que eliminou recentemente da Copa do Brasil. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians deu o troco, venceu por 2 a 0 e garantiu lugar nas oitavas.