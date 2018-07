Henrique treina e deve reforçar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil

O Cruzeiro deve ter um reforço para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Depois de levar 2 a 0 do Grêmio, no Mineirão, o time de Belo Horizonte deve ter o retorno do volante Henrique para a decisiva partida desta quarta, na Arena Grêmio. A equipe mineira precisa repetir o placar para levar o duelo para os pênaltis ou vencer por três gols de diferença para assegurar lugar na grande decisão.

Recuperado de um processo de desgaste muscular, Henrique treinou normalmente nesta segunda e deu indicação que terá condições de entrar em campo nesta quarta. O técnico Mano Menezes não confirmou a presença do jogador na equipe que vai enfrentar o Grêmio.

Mano, por sinal, fez questão de manter o mistério. Depois do aquecimento, ele fechou os portões e não revelou qualquer informação sobre o trabalho tático realizado na sequência. Apesar disso, é certo que Henrique vai ao menos viajar para a capital gaúcha.

Se for confirmado no time titular, o Cruzeiro entrará em campo escalado com Rafael; Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sóbis; Ramón Ábila

A preparação da equipe mineira será encerrada nesta terça, no CT do Internacional, rival do adversário de quarta. O treino será realizado à tarde. A viagem da delegação até Porto Alegre está marcada para a manhã.