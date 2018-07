Henrique treina e Julio Baptista é poupado no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O volante Henrique ficou mais próximo de retornar ao Cruzeiro na partida desta quarta-feira contra o Goiás, no Serra Dourada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao treinar normalmente na reapresentação do elenco na Toca da Raposa II nesta segunda-feira, no dia seguinte ao triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo no Mineirão.

Henrique foi poupado do compromisso do fim de semana por causa de cansaço muscular, mas agora deve ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Já o meia Julio Baptista não tem volta garantida ao Cruzeiro. Ele também não enfrentou o Flamengo no último domingo e foi poupado do treinamento desta segunda. Assim, a sua participação no duelo com o Goiás é incerta.

Nesta segunda, os jogadores que enfrentaram o Flamengo realizaram um trabalho regenerativo, enquanto que aqueles que entraram durante a partida ou não atuaram disputaram um coletivo com atletas do time juvenil do Cruzeiro. No coletivo, uma equipe foi escalado com: Rafael; Afonso, Paulão, Wallace e Luciano (juvenil); Gabriel (juvenil), Leandro Guerreiro e Alisson; Dagoberto, Anselmo Ramon e Guilherme Teixeira (juvenil). O outro time contou com: Elisson; Mayke, Léo, Daniel (juvenil) e Victor Luiz (juvenil); Renato (juvenil), Souza, Henrique e Lucca; Michel (juvenil) e Vinícius Araújo.