Henrique treina no Flu e preparador projeta que físico não será problema

Henrique, entretanto, treinou praticamente sozinho, acompanhado apenas do goleiro Diego Cavalieri, com quem ele jogou no Palmeiras - Pierre e Diego Souza, aliás, também estavam no time campeão paulista de 2008. O zagueiro correu em volta do gramado por cerca de 40 minutos.

"O Henrique é um atleta que já vinha treinando, estava no meio da temporada na Itália. Quanto a essa parte física dele, acredito que não será problema. É um atleta que tem um nível de força muito bom e vai estar tranquilo para acompanhar o ritmo de treinamento do restante da equipe", opina o preparador físico Luis Fernando Goulart.

Henrique estava defendendo o Napoli, da Itália. Ou melhor, estava treinando no clube de Nápoles, uma vez que poucas vezes entra em campo. No Campeonato Italiano desta temporada, não jogou - ficou no banco em todas as partidas até viajar ao Rio.