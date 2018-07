Henrique vai operar joelho e desfalcará o Fluminense

O sistema defensivo do Fluminense sofreu mais uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube das Laranjeiras confirmou que o zagueiro Henrique precisará passar por um procedimento cirúrgico nesta terça-feira por causa de uma lesão no menisco do joelho direito.

Henrique chegou ao Fluminense durante o período de pausa no futebol nacional em razão da disputa da Copa do Mundo e ficou fora de alguns jogos por ter problemas no joelho. A sua última partida foi o clássico com o Flamengo, no dia 21 de setembro, quando foi substituído por causa de uma lesão. Agora, ele precisará ser operado.

O problema de Henrique é o segundo grave nas últimas semanas entre os zagueiros do Fluminense. Afinal, Gum sofreu fratura na fíbula da perna esquerda em 9 de agosto. Assim, com esses problemas, a dupla de zaga do Fluminense deverá ser formada nas próximas semanas por Elivélton e Marlos, como aconteceu no último sábado, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi.

Juntos, eles já disputaram sete partidas, com quatro vitórias, dois empates, uma derrota e apenas cinco gols sofridos. "Eu e o Marlon conseguimos nos destacar mesmo enfrentando Pato, Kaká, Ganso, Luis Fabiano e tantos outros. Estamos evoluindo, ganhando experiência e entrosamento a cada jogo", afirmou Elivélton.

Com o triunfo no Morumbi, o Fluminense pulou para a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O time volta a entrar em campo neste sábado, contra o Bahia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após ganharem o domingo e a segunda-feira de folga, os jogadores se reapresentarão na tarde desta terça-feira, nas Laranjeiras.