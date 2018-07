Henrique vê revés como 'pequeno incidente' no Palmeiras

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, o atacante Henrique não teve um dia muito inspirado na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, sábado, no Pacaembu, pela 33ª rodada. Apesar da má atuação, o atacante do Palmeiras acredita que o resultado não deve causar estragos na equipe ou dar início a uma crise, já que o tinha vinha de três rodadas sem derrotas - dois empates e uma vitória.

"Infelizmente, as coisas não deram certo, mas temos que continuar na sequência em que estávamos. Foi um pequeno incidente no percurso, nada que vai fazer com que relaxemos. Conseguimos o mais difícil, que era sair daquela classificação desconfortável (quando estava na zona de rebaixamento). Agora temos cinco jogos importantes, começando pelo clássico do próximo final de semana", comentou.

A esperança do atacante é que o time saiba aproveitar mais uma semana livre, sem jogos, para conseguir colocar a cabeça no lugar e aprender com os erros. "Agora é refletir e ver o que erramos. Chega o momento de reta final de campeonato e ainda temos gordura, só que ainda é pouco. A equipe não vai e não pode relaxar porque ainda temos jogos difíceis. É corrigir os erros para que eles não se repitam no clássico", alertou o artilheiro palmeirense.

Por falar em erros, Henrique foi protagonista de um lance incrível na partida contra o Atlético-MG. Aos sete minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda era de 0 a 0, ele aproveitou uma distração da defesa adversária, driblou o goleiro Victor, mas conseguiu chutar por cima do gol, fazendo com que muitos torcedores passassem a pegar em seu pé durante a partida. O jogador se defendeu e disse que a bola quicou na hora errada.

"Foi uma jogada rápida. Driblei o Victor e, quando fui chutar, a bola acabou quicando. Infelizmente, as coisas não estavam dando nada certo", lamentou o atacante, que ainda teve uma outra boa oportunidade, em cabeçada defendida pelo goleiro Victor. "Tivemos aquele lance comigo e que o Victor foi feliz", recordou.

O elenco folga até segunda-feira e na terça já se reapresenta visando a partida contra o São Paulo, no domingo, às 19h30, no Morumbi. Para esse clássico, o técnico Dorival Júnior poderá contar com o volante Wesley, que estava suspenso diante do Atlético-MG. Por outro lado, o meia Valdivia estará com a seleção chilena para a disputa de dois amistosos.