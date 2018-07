Henrique vê Santos melhor na reta final de preparação O Vasco foi à Vila Belmiro no domingo para encarar uma equipe que já não almeja mais nada no Brasileirão. Mesmo assim o vice-líder da competição foi derrotado pelo Santos, por 2 a 0. Os próximos adversários da equipe de Muricy Ramalho já podem se preparar para também passarem dificuldade. Afinal, o Santos está preparando para ser o melhor time do mundo.