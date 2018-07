Henrique volta a treinar antes do previsto e pode reforçar o Fluminense

Longe dos gramados desde 21 de setembro, quando torceu o joelho no clássico contra o Flamengo e precisou passar por cirurgia, o zagueiro Henrique pode voltar a atuar pelo Fluminense nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, seu retorno nesta temporada estava descartado.

A recuperação do jogador acabou sendo mais rápida do que a prevista. Tanto que, nesta segunda-feira, Henrique voltou a treinar com bola nas Laranjeiras. Ele participou de uma atividade tática com os reservas, comandada pelo técnico Cristóvão Borges em campo reduzido. Assim, é possível que o zagueiro seja ao menos relacionado nessa reta final de campeonato.

Do grupo que derrotou o Botafogo no último sábado, apenas os zagueiros Marlon e Guilherme Mattis apareceram no campo nesta segunda. Eles correram em torno do gramado. Os demais titulares fizeram trabalho regenerativo. O time entra em campo apenas nesta quinta contra a Chapecoense, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 35.ª rodada.