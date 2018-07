Henrique volta aos treinos e pode substituir Willians no Cruzeiro Afastado desde a vitória sobre o Flamengo, dia 3 de junho, o volante Henrique pode voltar à equipe titular do Cruzeiro diante da Chapecoense, domingo de manhã, no Mineirão. O veterano, de 30 anos, está melhor das dores no pé e deverá ser o substituto de Willians, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.