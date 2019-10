Henríquez volta a ficar fora de treino e deve desfalcar Vasco contra o Grêmio

Má notícia para o técnico Vanderlei Luxemburgo e para a torcida do Vasco: o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez ficou fora de mais um treino da equipe carioca e é praticamente certo que ele não poderá participar da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

Na tarde desta terça-feira, Luxemburgo comandou no CT do Almirante o último treino antes do jogo contra os gaúchos. Havia a esperança de que Henríquez tivesse condições de participar dessa atividade, mas isso não ocorreu. O colombiano ainda não se recuperou de um edema no tornozelo esquerdo e deverá ser mais uma vez substituído por Ricardo Graça - já que Werley também está fora de combate.

Luxemburgo terá até a hora do jogo para decidir quem vai substituir o atacante Rossi, que não poderá enfrentar o Grêmio porque está suspenso. O principal candidato a ser o escolhido é Felipe Ferreira. E outra dúvida do treinador está no meio de campo, já que Bruno Gomes e Raul disputam um lugar na equipe - o primeiro foi titular no empate por 1 a 1 com o Ceará, no último sábado, em Fortaleza.

Assim, o provável time do Vasco para a partida contra o Grêmio tem: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes (Raul), Felipe Ferreira, Guarín e Marrony; Ribamar.

Caso derrote o time gaúcho, o Vasco poderá terminar a rodada a apenas quatro pontos de distância da zona de classificação para a Copa Libertadores, contando para isso com uma derrota do Internacional ou do Corinthians.