Henry diz que abre mão de prêmio por disputa da Copa

O atacante Thierry Henry negou a notícia divulgada pela Federação Francesa de Futebol de que ele e Nicolas Anelka foram os únicos jogadores do elenco da França na Copa do Mundo de 2010 que fizeram questão de receber a premiação a que tiveram direito pela presença no Mundial.

O jogador do New York Red Bulls disse ao jornal L'Equipe que "é bastante normal que renunciemos aos benefícios pelo que fizemos na África do Sul". A França foi eliminada na primeira fase da Copa com dois empates, frente aos anfitriões e o Uruguai, e uma derrota, para o México.

Henry ainda disse que a divulgação da notícia deveu-se a um erro de comunicação com a Federação Francesa de Futebol.

Dessa forma, Anelka é o único jogador que manteve a posição de querer receber a premiação pela disputa da Copa. O atacante do Chelsea, que foi suspenso por 18 jogos da seleção francesa por ter brigado com o então técnico Raymond Domenech durante o Mundial, disse que quer doar o valor para instituições de caridade.