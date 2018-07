Henry e Anelka descartam recusar premiação da Copa

Diretor de comunicação da entidade, François Manardo disse nesta terça-feira que a federação não tem notícias de Anelka e Henry e "não sabe se eles vão assinar". O jornal Libération afirmou que Anelka estaria se recusando a assinar o documento depois de ter sido suspenso por 18 jogos após discutir com o técnico Raymond Domenech na Copa do Mundo.

De acordo com informações do jornal, Henry não quer abrir mão de seu bônus em uma forma de mostrar o seu descontentamento por ter sido reserva durante o Mundial da África do Sul.