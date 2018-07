Henry e Hughes perdem em seus retornos à liga inglesa

O Arsenal permaneceu em quinto na tabela, quatro pontos atrás do Chelsea e 12 abaixo do líder Manchester City que tem um jogo a menos e visita o Wigan na segunda-feira. O Swansea é o décimo.

O artilheiro do campeonato inglês Robin van Persie pôs os Gunners à frente aos 5 minutos mas as esperanças do time londrino de diminuir a diferença para os líderes começaram a ruir quando Scott Sinclair empatou cobrando pênalti 11 minutos depois.

Nathan Dyer pôs os galeses à frente aos doze da etapa final, Theo Walcott empatou novamente aos 24, mas Danny Graham chutou forte para marcar o gol da vitória.

Henry, maior goleador do Arsenal em todos os tempos, que teve um retorno de conto de fadas ao marcar o gol da vitória na terceira rodada da Copa da Inglaterra contra o Leeds United, entrou em campo aos 18 da etapa final mas não foi capaz de mostrar sua mágica.

O francês de 34 anos, emprestado pelo New York Red Bulls durante o recesso da liga norte-americana, tinha jogado sua última partida pelo Arsenal no campeonato inglês cinco anos atrás.

Enquanto parte do principado celebrava a vitória do recém-promovido Swansea, o ex-treinador da seleção do País de Gales Mark Hughes assistiu seu ameaçado time perder por 1 x 0 para o Newcastle fora de casa.

Leon Best marcou o gol da vitória aos 37 minutos para levar o Newcastle ao sexto lugar. O antepenúltimo QPR completou nove jogos sem vencer.

O ex-treinador do Manchester City e do Fulham, Hughes assumiu o clube do oeste de Londres depois da demissão de Neil Warnock.

"Fiquei na porta durante a semana, mas vi claramente coisas que tínhamos trabalhado e que os jogadores estão tentando implementar," disse Hughes à Sky Sports.

"Fiquei satisfeito coma aplicação deles, me dando tudo o que eles tinham."

"Eu achei que nós criamos um grande número de chances razoáveis e um outro dia tudo isso vai voltar para nós... nós merecíamos mais," acrescentou Hughes.

Os visitantes pareceram afiados e acertaram a trave duas vezes no primeiro tempo, com Jay Bothroyd tendo também duas chances depois do intervalo.

O Manchester United, que venceu em casa por 3 x 0 o Bolton no sábado, está empatado em pontos com o Manchester City mas em desvantagem no saldo de gols e o Tottenham Hotspur é o terceiro, dois pontos abaixo após empatar em 1 x 1 com o Wolverhampton.

(Edição de Tony Jimenez)