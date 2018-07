Henry marca em seu retorno ao Arsenal

LONDRES - O atacante Thierry Henry marcou 10 minutos após entrar na partida vindo do banco de reservas na terceira rodada da FA Cup contra o Leeds United, partida que marcou sua volta ao Arsenal no estádio Emirates nesta segunda-feira.

O jogador francês finalizou com calma, após receber passe dentro da área de Alex Song, dando ao Arsenal vantagem de 1 x 0 no placar a 12 minutos do fim.

Henry, de 34 anos e que está emprestado do New York Red Bulls, dos Estados Unidos, fez 370 partidas pelo Arsenal entre 1999 e 2007 e marcou 226 gols.

O clube norte-americano concordou em emprestar Henry, ex-atacante da seleção francesa, pela qual conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, ao Arsenal até o fim de fevereiro, antes do início da temporada nos EUA, em março.

O Arsenal anunciou o empréstimo de curto prazo na sexta-feira, e Henry disse que o técnico Arsene Wenger pediu a ele que ajudasse o clube nas ausências de Gervinho e Marouane Chamakh, que estão com suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.