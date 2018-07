Henry pede desculpas por xingar torcedor do Arsenal

O incidente ocorreu na segunda partida de Henry pelo Arsenal depois que ele foi emprestado para voltar ao time inglês, neste mês. O francês disse que perdeu a cabeça ao ser provocado por um torcedor no Liberty Stadium.

"Fiquei realmente chocado e desapontado no domingo, e não só pelo resultado", disse Henry ao jornal Sun. "Após o apito final de um jogo muito complicado, insisti para que todo o time fosse aplaudir a torcida do Arsenal."

"Quando cheguei na frente dos nossos torcedores, não consegui entender os xingamentos que o time que estava recebendo de um deles. Quis dizer ao torcedor em questão que precisamos de apoio, não de xingamentos. O sentimento estava correto, mas em retrospecto poderia ter sido mais bem expressado", prosseguiu Henry.

"Por isso. Gostaria primeiro e acima de tudo de me desculpar por usar uma linguagem inadequada com um 'torcedor' em particular. Não pretendi ser malicioso nem ameaçador, e estou ciente de que poderia ter dito de modo mais calmo."

O resultado deixou o Arsenal em quinto lugar na tabela, 15 pontos atrás do líder Manchester City. O time londrino pega o vice-líder Manchester United no domingo, e Henry fez um apelo à torcida: "Precisamos do apoio de vocês nas horas boas, mas, o que é mais importante, nas horas más (também)."

(Reportagem de Mike Collett)