Henry se reencontra com Arsenal e fatura Emirates Cup

O grande destaque da partida foi o reencontro de Thierry Henry com a torcida do Arsenal. O ex-jogador do clube londrino, agora jogando pelo time norte-americano, foi efusivamente ovacionado pelos torcedores no Emirates Stadium. E mostrou todo seu talento. Foi dele toda a jogada do gol de empate do Red Bull, marcado a seis minutos do fim do jogo, por Bartley, contra. Van Pierse havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

No outro jogo deste domingo pela Emirates Cup, o PSG fez 3 a 0 no Boca Juniors. Maurice, Hoarau e o brasileiro Ceará, ex-Inter, marcaram os gols da vitória do time francês, que agora tem Leonardo como seu diretor esportivo.

Pela Dublin Super Cup, na Irlanda, o Manchester City não tomou conhecimento da Inter de Milão e venceu os italianos por 3 a 0, com gols de Balotelli, Dzeko e Johnson. O resultado deu o título da competição ao time inglês.