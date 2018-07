Henry seria um bom reforço para o Arsenal, diz Mertesacker

A imprensa britânica disse nesta quinta-feira que o treinador do Arsenal, Arsene Wenger, decidiu contratar Henry de volta por empréstimo do New York Red Bulls pelo período de dois meses, quando a janela de transferências do futebol europeu reabrir no domingo.

Henry, de 34 anos, jogou no Arsenal de 1999 a 2007 e anotou 226 gols em 369 jogos pelo time, um recorde. Ele depois passou três temporadas no Barcelona, antes de transferir-se para os Estados Unidos no ano passado.

O atacante, que também é o recordista de gols pela seleção da França, poderá jogar pelo Arsenal durante as férias da liga norte-americana de futebol, até março. Ele esteve no Emirates Stadium na terça-feira acompanhando o empate da equipe por 1 x 1 com o Wolverhampton Wanderers pelo Campeonato Inglês.

Mertesacker, que disse ter ficado impressionado com Henry nos treinos durante as duas últimas semanas, afirmou: "Henry tem muita experiência e é uma grande oportunidade para a gente, mas eu não sou o técnico e não sei o que é possível, para ele ou para nós."

"Ele tem jogado realmente muito bem nos treinamentos. Ele ainda tem a mesma atitude que tinha nos tempos que jogava no Arsenal. Mostrou sua classe e tem sido bom tê- lo conosco."

O Arsenal conseguiu recuperar-se bem após um início ruim de temporada e está atualmente em quinto lugar no Campeonato Inglês, com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos.

No entanto, a equipe tem dependido quase que exclusivamente dos gols de Robin van Persie nesta temporada e Henry, pelo menos em teoria, aumentaria o pode de fogo da equipe. Henry fez 15 gols em 29 jogos pelo NY Red Bull na temporada passada.

Além de defender a volta de Henry, Mertesacker disse que gostaria de ver seu compatriota alemão Podolski jogando no clube de Londres.

"Ele é um grande jogador, forte. Marca muitos gols, é um bom atacante com ótima finalização. A perna esquerda dele é inacreditável e eu sou seu fã."