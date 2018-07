Henry voltará a Londres para encarar o Arsenal em julho

LONDRES - Ídolo do Arsenal no início dos anos 2000, o atacante Thierry Henry voltará a Londres para enfrentar justamente sua ex-equipe em julho. O jogador estará com seu atual time, o New York Red Bulls, na Copa Emirates, torneio de pré-temporada organizado pelo clube inglês e seu patrocinador.

Henry atuou no Arsenal entre 1999 e 2007, quando conquistou dois Campeonatos Ingleses, em 2001/2002 e 2003/2004, e lá viveu sua melhor fase na carreira. O confronto entre o Red Bull e sua ex-equipe será realizado no dia 31 de julho.

"Tenho certeza de que todos os torcedores do Arsenal estarão ansiosos para das as boas-vindas no retorno de Thierry Henry", declarou o chefe-executivo do clube inglês, Ivan Gazidis. Além de Arsenal e New York Red Bulls, Boca Juniors e Paris Saint-Germain participarão do torneio de pré-temporada que será disputado na capital inglesa.