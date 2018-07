Hernan Barcos deixa treino com dores e abre espaço para Ronan

O atacante Barcos deixou o treino desta quarta-feira mais cedo, com dores nas costas, e abriu espaço para o técnico Luiz Felipe Scolari observar melhor o garoto Ronan. Com apenas 19 anos, ele tinha começado a treinar com o elenco profissional no dia anterior e, diante da ausência do argentino, já ganhou uma chance entre os titulares no coletivo do Grêmio.

Felipão começou o coletivo com o seguinte time titular: Marcelo Grohe; Ramiro, Werley, Rhodolfo e Breno; Walace, Fellipe Bastos, Fernandinho e Giuliano; Rodriguinho e Barcos. Mas o atacante argentino aguentou pouco tempo em campo, logo dando espaço para Ronan. E o garoto correspondeu às expectativas, marcando um dos gols da vitória dos titulares por 2 a 0.

Apesar das dores nas costas, Barcos não deve ser desfalque para enfrentar o Criciúma, domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão. Para o lugar do suspenso Pará, Felipão optou pela entrada de Breno durante o treino desta quarta-feira. Além disso, ele ainda colocou o meia-atacante Fernandinho no time titular, tirando Dudu.