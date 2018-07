Hernán Barcos faz seu primeiro treino com elenco do Palmeiras

SÃO PAULO - Contratado na semana passada, o atacante argentino Hernán Barcos começou a treinar com o elenco do Palmeiras na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Ele ainda nem foi apresentando oficialmente como novo jogador do clube, o que só deve acontecer na sexta, mas já está trabalhando sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.

Depois de boas atuações na LDU, do Equador, Barcos foi contratado para ser o principal atacante do Palmeiras, responsável por marcar os gols. Ele deveria ser apresentado oficialmente nesta terça-feira, mas o evento foi adiado para sexta porque, segundo a assessoria de imprensa do clube, seus representantes ainda não chegaram ao Brasil.

Mesmo sem ser apresentado oficialmente, Barcos já começou a trabalhar com os novos companheiros. Na tarde desta segunda-feira, ele foi para o campo fazer o treino com bola junto com os jogadores reservas do elenco do Palmeiras, enquanto os titulares ficaram na academia fazendo recuperação física após o jogo de domingo contra o Bragantino.

Apesar de garantir estar em boa forma física, pois vinha fazendo a pré-temporada na LDU, Barcos ainda não tem previsão de estreia com a camisa palmeirense - mesmo porque, depende da regularização da sua documentação. O próximo jogo do Palmeiras será já nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, no Pacaembu, pela segunda rodada do Paulistão.