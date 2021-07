Hernán Crespo considera 'crítica' situação de contusões no elenco do São Paulo

O técnico Hernán Crespo considera 'crítica' a situação de contusões pela qual passa o São Paulo. No primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores, o empate com o Racing por 1 a 1, no Morumbi, o atacante Eder aumentou a lista de lesionados, que conta com atletas importantes como Miranda, Rigoni e Luciano. Daniel Alves é outro desfalque por estar na seleção que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio.

"A situação é crítica em 360 graus, ninguém falou o contrário, que era fácil. É muito difícil, mas muito. Mas acreditamos no trabalho e vamos pensar no próximo jogo para tentar sair da situação difícil e conquistar a vaga nas quartas sem pensar em aspectos negativos", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Crespo explicou o motivo de deixar Benítez inicialmente na reserva e a ausência de Hernanes entre os relacionados. "Martin está passando por um momento difícil fisicamente. Então vamos ter muita atenção nesse ponto", disse. "É uma situação particular e privada que prefiro não falar. Talvez a direção ou o Hernanes, acredito que não devo falar neste momento."

Apesar dos problemas físicos, Crespo está confiante. "Temos grande elenco para passar por isso. Rigoni, Miranda... não estamos falando de jogadores normais, mas de atletas importantes para o time. Em Libertadores precisamos dos melhores, temos desfalques importantes, mas temos possibilidade. São 90 minutos em Buenos Aires em que podemos conseguir o resultado que esperamos."

O treinador reclamou do calendário nacional. "Não podemos treinar, jogamos a cada três dias. É impossível. A gente trabalha o ano inteiro, sem férias, sem folga. Não temos tempo para descansar. (Enfrentando) sempre situações importantes, de limite. É assim, não vai mudar. É um fato, todos sabem. Tentamos fazer o melhor possível."