Hernández afirma que pode substituir Lucas Lima; 'Treino para isso'

O colombiano Vladimir Hernández revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Santos, que entende ter condições para substituir o meia Lucas Lima - fora da equipe por pelo menos duas semanas devido à lesão no músculo posterior da coxa direita - na equipe do Santos. O jogador começou como titular na goleada por 4 a 0 sobre o Sporting Cristal, no estádio da Vila Belmiro, na última terça.

"Tive oportunidade de jogar nas três posições (do ataque), esquerda, direita ou centro (no Junior Barranquilla). Fui utilizado na direita no Santos e agora com a lesão do Lucas Lima, que eu lamento, o treinador falou para eu jogar como meia. Eu me senti bem, cômodo, e a resposta dos companheiros foi muito positiva. Treino para isso", destacou o colombiano.

Vladimir Hernández revelou que se sente muito bem no Santos e bastante motivado. Mas afirma que também considera ter uma responsabilidade maior por jogar em um clube tão grande e com uma torcida exigente.

"Fiquei muito feliz por chegar ao Santos. Eu via o Santos com muitos nomes como Pelé, Neymar e Robinho. Estar aqui, com o aplauso da torcida e o grito do nome, é uma grande motivação para dar o melhor a cada partida, dar 100% e ajudar os companheiros. A responsabilidade aumenta muito, porque a torcida demonstra carinho e é preciso retribuir com empenho e dedicação", completou o colombiano.

O elenco do Santos se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, para trabalhos regenerativos. O time volta a campo neste domingo para enfrentar o Cruzeiro, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Vladimir Hernández deverá ser mantido como titular da equipe pelo técnico Dorival Júnior.