Hernandez comanda virada do Manchester United sobre o Braga

O Braga surpreendeu com dois gols nos primeiros 20 minutos no estádio Old Trafford. O brasileiro Alan marcou logo aos 90 segundos e fez o segundo após boa jogada de Eder.

O atacante mexicano Hernandez respondeu rapidamente ao completar um cruzamento de Shinji Kagawa, Jonny Evans empatou aos 17 do segundo tempo e Hernandez balançou de novo a rede a 15 minutos do final.

O Manchester United, que perdeu apenas um de seus últimos 37 jogos em casa na Liga dos Campeões, soma 9 pontos em três partidas. O CFR Cluj tem quatro depois do empate em 1 x 1 com o Galatasaray, e o Braga soma 3, dois a mais que o time turco.

(Por Justin Palmer em Londres)