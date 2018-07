Hernández marca de bicicleta na estreia e Santos goleia o Kenitra em amistoso

O Santos enfrentou o Kenitra, do Marrocos, neste sábado, no último amistoso antes da estreia oficial na temporada. Muito superior tecnicamente do que o atual lanterna do Campeonato Marroquino, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior tomou conta do jogo e fez a alegria dos torcedores no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com uma goleada por 5 a 1.

A vitória elástica contou com um golaço do estreante Vladimir Hernández. O meio-campista colombiano entrou no segundo tempo e marcou de bicicleta o quarto do time brasileiro. Victor Bueno, com dois gols, Rodrigão e Thiago Ribeiro também marcaram.

De olho na estreia no Campeonato Paulista, Dorival Júnior mandou a campo um time titular e o manteve até os 15 minutos do segundo tempo. Com os 11 do início em campo, o placar ficou em 3 a 0. Do atual elenco, o treinador ainda não contou com David Braz, Cleber, Leandro Donizete, Luiz Felipe e Gustavo Henrique - todos lesionados.

Também esteve desfalcado do centroavante Ricardo Oliveira, que está em processo de recuperação física após caxumba, e do atacante Bruno Henrique, que está na Alemanha resolvendo os últimos trâmites antes de vir ao Brasil.

O time começou a partida com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Victor Bueno, Copete e Rodrigão. Os minutos iniciais davam a impressão que a contagem do placar seria alta. Rodrigão perdeu duas oportunidades, Lucas Lima chutou para fora e Victor Bueno também desperdiçou uma chance.

Depois dos 15 minutos iniciais, o Kenitra finalmente conseguiu passar do meio de campo. Mas sem assustar. O Santos jogava como queria e abriu o marcador aos 30 minutos. Copete foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou. Rodrigão subiu mais alto do que o zagueiro e mandou para as redes. Quatro minutos depois, Lucas Lima chutou, a bola desviou na zaga, enganou o goleiro e Victor Bueno empurrou para as redes com o gol vazio.

Na etapa final, o Kenitra assustou pela primeira vez logo no primeiro minuto com uma cobrança de falta no travessão. Mas foi o Santos que ampliou. Lucas Lima passou por dois marcadores pela direita e viu Victor Bueno livre no centro da grande área. Ele dominou e bateu forte no canto esquerdo do goleiro: 3 a 0.

Dorival Júnior, então, mexeu no time. Entraram João Paulo, Matheus Ribeiro, Rafael Longuine, Fabián Noguera, Léo Cittadini e Caju; Jean Mota, Thiago Ribeiro, Vladimir Hernández e Arthur Gomes; Kayke. Logo após as mudanças, o Kenitra diminuiu com Hamza Ghatas, que aproveitou cruzamento da direita e mandou para as redes.

O gol não incomodou o Santos. Pelo contrário. Na sequência saiu o gol mais bonito da partida. Aos 34 minutos, o estreante Vladimir Hernández recebeu na área de costas para o gol, levantou a bola e mandou de bicicleta para as redes. Três minutos mais tarde, Hernández recebeu na área e tocou de letra para Thiago Ribeiro. O atacante dominou e mandou uma bomba para fazer o quinto.

O Santos agora vai se preparar para a estreia no Campeonato Paulista. Na próxima sexta-feira, enfrentará o Linense, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em busca do tri estadual consecutivo.