Hernandez prova no United ser ótima alternativa a Raul

Os times se encontram para a primeira partida da semifinal européia na terça-feira, com o atacante do Schalke Raul Gonzalez querendo ampliar sua extraordinária história de sucesso na competição.

O ex-atacante da seleção espanhola, de 33 anos, venceu a competição três vezes com o Real Madrid, fez mais partidas e anotou mais gols do que qualquer outro jogador.

O treinador do Manchester United Alex Ferguson disse nesta semana que pensou em pedir a contratação de Raul antes da competição, mas com Michael Owen preenchendo o papel de atacante mais experiente e o jovem mexicano Javier Hernandez já contratado para se juntar a Wayne Rooney e Dimitar Berbatov, ele decidiu deixar de lado.

"Nós estávamos tentados," disse Ferguson. "Ele teve uma carreira fantástica no Real mas jogadores como ele sempre encontram algo em termos de ambição, eles não passam em branco."

Se Ferguson tivesse ideia do impacto que Hernandez causaria em sua primeira temporada não teria perdido tempo procurando opções noutros lugares.

O atacante mexicano, que carrega na camisa o nome Chicharito, ou "pequena ervilha", marcou de cabeça o gol da vitória por 1 x 0 no final da partida contra o Everton pelo campeonato inglês no sábado e aumentou sua conta para 19, muitos deles vitais, fazendo com que os 7 milhões de libras (11,16 milhões de dólares) investidos em sua contratação agora pareçam uma pechincha.

EXCELENTE PARCERIA

Hernandez tem feito uma excelente dupla com Wayne Rooney, permitindo ao atacante da seleção inglesa jogar da maneira que mais gosta, mais à frente e sobrepôs-se a Dimitar Berbatov como primeira escolha de Ferguson.

"Javier fez melhor do que todos esperavam", disse Ferguson sobre o atacante de 22 anos após a vitória de sábado.

"Pensamos que por ser seu primeiro ano, ele teria que se acostumar com o estilo de jogo inglês e se fortalecer. Ele passou em todos os testes."

"Ele é fantástico em encontrar espaços na área. É algo natural. Ele tem o instinto de movimentação e seu 'timing' é incrível."

"Existem poucos atacantes que têm a sua qualidade", acrescentou o técnico.

Hernandez e Rooney jogaram os 90 minutos num sábado escaldante após Berbatov ser vetado com um problema na virilha, após ter ficado também de fora da partida anterior por conta de uma virose.

Não foi a preparação ideal para a viagem de terça-feira e, apesar de Ferguson ter poupado Nemanja Vidic e Michael Carrick, os substitutos Patrice Evra e Ryan Giggs foram forçados a entrar em ação contra o Everton, que provou ser um osso duro de roer.

O gol de Hernandez aos 39 minutos do segundo tempo, mais um no qual ele mostrou sua habilidade no jogo aéreo a despeito de sua baixa estatura, foi o suficiente para o United permanecer com seis pontos de vantagem na liderança, com quatro jogos a disputar pelo campeonato inglês.