Hernane adia retorno e desfalca Flamengo em jogo-treino contra Tupi

Diferentemente do que estava previsto, Hernane não poderá fazer a sua volta ao Flamengo no jogo-treino desde domingo, contra o Tupi-MG. O atacante voltou a sentir dores no tornozelo direito, lesionado em jogo contra o São Paulo, no dia 18 de maio, e já foi vetado pelo departamento médico do clube para o duelo de preparação nesta intertemporada que o time realiza durante este período de disputa da Copa do Mundo.

Ainda sem prazo para retornar aos gramados, o goleador apenas realizou trabalhos na academia na última quarta-feira e não pôde ir para o campo treinar com os companheiros no CT do Ninho do Urubu. O atleta, porém, deverá estar à disposição do técnico Ney Franco para o jogo diante do Atlético-PR, em Macaé-RJ, em 16 de julho, quando o Campeonato Brasileiro será retomado com o início da disputa da sua décima rodada.

Hernane realizou tratamento no período no qual o elenco curtiu férias de 15 dias após a pausa no calendário nacional e, na volta aos treinamentos, chegou a ser liberado pelo departamento médico. Mas o seu processo de recuperação retrocedeu, ele voltou a reclamar de dores e com isso precisará esperar um pouco mais do que o previsto para voltar a fazer treinos com bola ou amistosos de preparação.

Na última quarta-feira, o treino do Flamengo marcou o retorno do goleiro Felipe às atividades com bola. O jogador se recupera de uma fratura na costela e foi poupado dos exercícios de maior impacto. Ele colocou as luvas e chegou a praticar algumas defesas, mas apenas em pé, sem cair no gramado.