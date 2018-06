Hernane diz estar 100% e que deve estrear pelo Grêmio no sábado

Poucas horas depois de oficializar a contratação do atacante Hernane nesta quinta-feira, o Grêmio promoveu a entrevista coletiva de apresentação do jogador de 31 anos. A expectativa é que ele faça sua estreia neste sábado, contra o Novo Hamburgo, na Arena, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

O nome de Hernane já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele afirmou também que reúne condições físicas para entrar em campo. "Já venho treinando há um tempo. Estou bem fisicamente. Possivelmente devo estar na partida (de sábado). Na parte física estou 100%. Fiz uma boa pré-temporada."

Hernane defendeu o Bahia nas últimas duas temporadas. Ele assinou contrato até o fim do ano e, a princípio, chega para a vaga que era de Lucas Barrios em 2017 e que vinha sendo ocupada pelo meia Cícero, improvisado, neste início de 2018.

O centroavante vem treinando com o elenco desde a última quinta-feira e assistiu à vitória do Grêmio nos pênaltis sobre o Independiente após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação - o triunfo garantiu o título da Recopa Sul-Americana.

"O jogo de ontem foi visível que passaram várias bolas pela área e ficou faltando um pezinho para botar a bola na rede. Espero poder ajudar. Sei como o Renato gosta que a equipe dele jogue. Espero poder me adaptar o mais rápido possível para poder estar bem compactado com o grupo e estar 100% para poder ajudar."

Além do Bahia, Hernane defendeu ao longo de sua carreira clubes como São Paulo, Paraná, Flamengo e Al-Nassr, da Arábia Saudita. Seu grande momento foi com a camisa rubro-negra, entre 2012 e 2014, período no qual conquistou um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil.

"Fui muito bem recebido por todos. Os jogadores com quem tinha atuado por outros clubes anteriormente falaram somente coisas boas sobre o trabalho no Grêmio. O clube tem uma equipe qualificada e quem estiver jogando no ataque tem que estar focado para fazer os gols e trabalhar para que isso aconteça".