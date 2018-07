Hernane ganha vaga de Diego Maurício em treino do Fla O técnico Joel Santana comandou na manhã desta quarta-feira o primeiro coletivo do Flamengo para a partida diante do Grêmio, neste domingo, no Olímpico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador promoveu uma mudança no ataque: Diego Maurício deixou a equipe titular para a entrada de Hernane.