Hernane marca em sua volta e Bahia vence o Joinville pela Série B Foi sofrido, mas o Bahia manteve a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, ao vencer o Joinville, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, no complemento da terceira rodada. Recuperado de contusão, o artilheiro Hernane retornou com o pé direito e fez o único gol da partida.