Hernane rescinde contrato na Arábia e busca novo clube

Durou seis meses a passagem de Hernane Brocador pelo futebol da Arábia Saudita. Ser receber salários há 90 dias no Al Nassr, o atacante conseguiu a liberação na Justiça por falta de pagamento e está sem clube. O jogador também não recebeu ainda o dinheiro referente à venda de seu passe em agosto do ano passado. O clube árabe não pagou os R$ 7 milhões para o Flamengo.

Hernane ganhou notoriedade em 2013, quando marcou 36 gols e foi um dos destaques do Flamengo na conquista da Copa do Brasil. Por vários meses, Hernane foi o artilheiro do novo Maracanã e se tornou o ídolo da torcida. Em 87 jogos pelo Flamengo, o atacante marcou 45 vezes.

Na Arábia, Hernane só balançou as redes uma vez em oito jogos.

O atacante recebeu propostas do Besiktas, da Turquia, do Al Rayyan, do Catar, e também no Corinthians, antes do clube paulista fechar com Vágner Love, no início do mês.