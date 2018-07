Hernane volta a ser titular no Flamengo e deve pegar Grêmio

O técnico Joel Santana comandou nesta quinta-feira mais um treino coletivo no Flamengo e praticamente confirmou o atacante Hernane na equipe que enfrentará o Grêmio, neste domingo, no Olímpico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi escalado pelo segundo dia consecutivo na equipe titular.

Hernane deve ocupar a vaga de Diego Maurício, que treinou entre os reservas, e deve atuar ao lado de Vágner Love no final de semana. Vágner Love, aliás, deixou o treinamento pouco antes do final por motivos particulares. Neste momento, Negueba participou da atividade entre os titulares.

Também pelo segundo dia consecutivo, Joel Santana testou Bottinelli no lugar de Wellington Silva ao longo do treino. Assim, Luiz Antonio foi deslocado para a lateral direita. No time reserva, Muralha também foi testado na lateral direita.

No entanto, a equipe que enfrenta o Grêmio, neste domingo, deve ser a mesma que iniciou os últimos dois treinos, com: Paulo Victor, Wellington Silva, Marllon, González e Magal; Airton, Luiz Antonio, Renato e Ibson; Vágner Love e Hernane.