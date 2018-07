Hernanes aposta na classificação do São Paulo na Vila

Os jogadores do São Paulo sentiram o baque da derrota por 3 a 2 para o Santos, com um gol no final, como já havia acontecido no revés por 4 a 3 para o Corinthians. O volante Hernanes foi o encarregado de começar a levantar o moral da equipe, que agora vai precisar de um triunfo por dois gols de diferença para seguir vivo na disputa do Campeonato Paulista.

Veja também:

Santos ganha no fim do São Paulo por 3 a 2

Em 2008, quando poucos acreditavam em título brasileiro, o volante chamava os colegas de "campeões". Deu certo. "Somos donos de uma força incrível. Mesmo o improvável a gente consegue fazer", disse. Agora Hernanes tenta mostrar o lado positivo da derrota. "Mostramos no segundo tempo, com um a menos ainda, que temos condições de fazer dois gols neles lá na Vila Belmiro".

A primeira semana livre apenas para treinar desde a segunda quinzena de janeiro, no começo da pré-temporada, servirá para Hernanes convencer cada um dos demais jogadores que nada está perdido ainda. "Temos 90 minutos ainda. Os últimos 45 minutos já foram suficientes para mostrarmos que podemos virar", discursava o volante. "Na Vila Belmiro vamos jogar uma partida de superação. Não podemos mais errar."

Mas até Hernanes deixa transparecer, às vezes, abatimento. "Estamos dando alguns vacilos, falhando no posicionamento. Temos uma tarefa difícil agora pela frente, todo mundo sabe disso. Só não podemos desistir."