Hernanes atribui revés do São Paulo a erros em jogadas aéreas: 'Lamentável'

Os jogadores do São Paulo vão dormir pensando nos erros nas jogadas aéreas que foram determinantes no revés por 3 a 2 para o 4 de Julho na estreia da Copa do Brasil. Foi pelo alto que o time tricolor levou os três gols no revés em Teresina, no Piauí, diante do modesto rival que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Capitão nesta terça do time reserva escalado por Hernán Crespo e um dos líderes do elenco, o meio-campista Hernanes admitiu que a equipe cometeu erros em demasia nas bolas levantadas em direção à área. Orejuela foi um dos piores em campo e falhou em dois gols, marcando um deles contra, inclusive.

"No futebol tem várias maneiras de se ganhar. Eles usaram uma estratégia e foram felizes. A gente deixou a desejar nas bola paradas. Foram três bolas paradas que não podem acontecer. Lamentável", resumiu Hernanes, que quase balançou as redes em cobrança de falta com força que explodiu no travessão e saiu.

Com o resultado no Piauí, o São Paulo terá de reverter com uma vitória por dois gols de diferença a desvantagem no jogo de volta, marcado para terça-feira da semana que vem, às 21 horas, no Morumbi. Antes disso, no sábado, encara o Atlético-GO em casa pela segunda rodada do Brasileirão.

"Tem uma semana para preparar, corrigir os erros. No final de semana tem compromisso importante pelo Brasileirão e depois passamos a pensar nesse jogo de volta", disse Hernanes.