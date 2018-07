Hernanes celebra reação do São Paulo no Brasileirão: 'A gente se encontrou'

O capitão do São Paulo, Hernanes, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO neste sábado, no Serra Dourado, mostrou estar aliviado com a reação do time tricolor no Campeonato Brasileiro. Já são três vitórias seguidas e a volta à metade de cima da tabela.

+ São Paulo vence a 3ª seguida e volta à parte de cima da tabela do Brasileirão

"Graças a Deus que a gente se encontrou", exaltou Hernanes, na saída de campo, ao SporTV. "Temos que comemorar um pouco e, a partir de segunda, já vamos pensar na Chapecoense. É seguir trabalhando em busca do nosso objetivo. Os três pontos hoje foram muito difíceis."

Apesar da boa sequência, o Profeta pede foco na luta contra o rebaixamento - o time fez um pacto de que esta seria a prioridade absoluta enquanto a equipe não conseguisse somar 47 pontos no Brasileirão. "Nosso objetivo ainda é fugir do rebaixamento. É dar um passo de cada vez. Com muita humildade, vamos continuar trabalhando. Se alcançarmos nossa meta na próxima semana, aí poderemos planejar outras coisas."

Hernanes vem sendo decisivo na retomada do São Paulo no Nacional. Desde que retornou ao clube, já fez nove gols em 16 partidas, e ainda deu três assistências. É o artilheiro do time no Brasileiro.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta para enfrentar a Chapecoense pela 33ª rodada do torneio. Com 43 pontos, o time "dorme" na 9.ª posição, e só pode ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Atlético-PR, que tem um ponto a menos e joga no domingo contra o Cruzeiro.