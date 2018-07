Hernanes convoca torcida e São Paulo vende 25 mil ingressos para jogo com o Grêmio

O São Paulo já vendeu 25 mil ingressos para o jogo desta segunda-feira, às 20h, contra o Grêmio, pela 16ª do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O clube anunciou que as entradas para a arquibancada Vermelha estão esgotadas.

A torcida está empolgada depois de o time ter vencido o Vasco por 1 a 0, na quarta-feira. Com o triunfo, a equipe encerrou uma série de nove jogos sem vitória.

O “efeito Hernanes” também contribui para o bom público diante do Grêmio. Depois de desembarcar na sexta-feira, o meia prometeu ir ao Morumbi acompanhar a partida, mas sua estreia ainda não está definida - mesma situação do atacante Marcos Guilherme, opção de velocidade pedido pelo técnico Dorival Junior.

Até a 14ª rodada, o São Paulo possuía a quarta melhor média de público (21.671 torcedores), atrás do líder Corinthians (36.652), do atual campeão Palmeiras (33.453) e do vice-líder Grêmio (25.556). No último jogo, mesmo uma quarta-feira gelada, com média de 12º C, quase 23 mil pessoas foram ao Morumbi.

A equipe busca a segunda vitória seguida, sequência que foi conquistada pela última vez somente em maio, dois meses atrás, quando superou Avaí e Palmeiras. Se vencer, a equipe sai da zona de rebaixamento, onde se encontra desde a 11.ª rodada.