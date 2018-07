Hernanes desabafa após derrota: 'O time não amadurece, vai apanhar até crescer'

O capitão do São Paulo, Hernanes, desabafou após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Para o Profeta, a atuação diante dos cariocas mostra que o time ainda não amadureceu.

"O time não amadurece. Tem de apanhar mais para amadurecer", disse o jogador, na saída do gramado. "Infelizmente é o que eu posso dizer, porque é inaceitável fazermos uma partida muito boa no sábado (vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR) e, hoje, pela desatenção, tomarmos três gols. É inaceitável."

O meia criticou o fato de o time continuar oscilando na competição, sem ter regularidade nas exibições. "A equipe tem de crescer. Ganhou um jogo e parece que já alcançou os objetivos da temporada. Não é assim. O time tem de manter uma regularidade de concentração. Mais uma vez falhamos. Tem de amadurecer. Vai apanhar até crescer."

A derrota faz o São Paulo “dormir” na 14.ª posição do Brasileiro, com 34 pontos. O time volta à zona de rebaixamento ainda nesta rodada se Ponte Preta e Vitória derrotarem seus adversários nesta quinta, e o Sport empatar. O time volta a campo no domingo, pela 30ª rodada do torneio, contra o Flamengo, no Pacaembu, na capital paulista.