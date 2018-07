Hernanes destaca gol que saiu em primeiro chute errado

Hernanes foi um dos principais jogadores do São Paulo na vitória deste domingo sobre o Internacional, em Porto Alegre. Marcou um gol - o terceiro nas últimas três partidas em que atuou - e deu a assistência para o marcado por Fernandão. Ele está em boa fase e já tem nove gols na temporada.

O seu gol saiu depois de uma falta mal batida por ele mesmo. No rebote, arriscou o chute e o goleiro Pato Abbondanzieri aceitou. Mas Hernanes não culpa o argentino. "Bati mal na bola, ela voltou para mim e acertei bem o chute. O goleiro foi se posicionar e por isso a jogada foi no contrapé dele, que não teve como voltar".

O zagueiro Miranda sentiu um desconforto na panturrilha da perna direita e teve de deixar o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo. Será reavaliado nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema e se terá condições de enfrentar o Palmeiras no clássico da próxima quarta, no Morumbi.

Nos últimos dias, Miranda já fazia tratamento no local. No treinamento do último sábado, inclusive, não participou do tradicional rachão para ser poupado. Mas neste domingo não aguentou e deu lugar a Xandão - que será o seu substituto caso seja vetado para o clássico.